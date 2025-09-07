agenzia
Meloni “Russia aumenta ferocia, Italia fará sua parte per pace giusta”
ROMA (ITALPRESS) – “La Russia sembra piú interessata ad aumentare la ferocia dei suoi attacchi contro l’Ucraina che a un percorso negoziale per la conclusione delle ostilitá. Nell’essere vicina al popolo ucraino, l’Italia, assieme ai partner occidentali, continuerá a fare la sua parte perchê le ragioni di una pace giusta e duratura possano prevalere su quelle dell’aggressione indiscriminata”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in una nota di Palazzo Chigi. Foto: IPA Agency (ITALPRESS). tvi/red 07-Set-25 14:10
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA