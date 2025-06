Meloni “Se tutti in stessa direzione Italia piú coesa e forte”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “La filiera del largo consumo é un settore strategico, che ha nel suo dna l’attenzione per la persona e il benessere della societá. Il Governo ha potuto contare sulla vostra collaborazione per aiutare le famiglie italiane ad affrontare il caro prezzi e difendere il loro potere d’acquisto, in tempi di alta inflazione”, pervché “facciamo parte di una grande comunitá, che non lascia indietro nessuno e che sa occuparsi di difendere i piú fragili”. Cosí la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio all’assemblea Centromarca in corso a Milano. La premier ha sottolineato come ci sono “tanti tasselli di un’azione comune, che contribuisce a fondare il nostro tessuto produttivo sul profitto ma anche e soprattutto sulla capacitá di creare valore sociale. Di essere attenti ai bisogni delle famiglie e dei lavoratori, di valorizzare il capitale umano, di portare ricchezza nei territori dove opera e di guardare allo sviluppo della Nazione a 360 gradi. È un tesoro di cui dobbiamo essere consapevoli e orgogliosi, e che dobbiamo essere in grado di accrescere e valorizzare. Perchê solo se ci teniamo per mano e remiamo tutti nella stessa direzione, possiamo difendere il bene comune e costruire un’Italia piú coesa, piú forte, piú giusta”, ha concluso Meloni. (ITALPRESS). -Foto: Palazzo Chigi- ads/r 09-Giu-25 15:50

