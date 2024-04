Meloni segue la situazione in Medio oriente in contatto con i ministri

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – In seguito all’escalation della crisi in Medio Oriente e dell’attacco dell’Iran a Israele, secondo quanto si apprende, sono in corso contatti tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed esponenti di governo, in particolare con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, quello della Difesa Guido Crosetto e il sottosegretario Alfredo Mantovano, autoritá delegata per la sicurezza della Repubblica. – foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). vbo/c/r 13-Apr-24 23:03

