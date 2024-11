Meloni sente Musk “La sua visione una risorsa per Stati Uniti e Italia”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Nelle scorse ore ho sentito l’amico Elon Musk. Sono convinta che il suo impegno e la sua visione potranno rappresentare un’importante risorsa per gli Stati Uniti e per l’Italia, in uno spirito di collaborazione volto ad affrontare le sfide future”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. – foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). fsc/red 07-Nov-24 08:31

