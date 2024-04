Meloni “Serve un’alleanza tra politica e scienza”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo rimettere in campo un’alleanza tra politica e scienza. La nostra Costituzione dice che politica e scienza sono libere, e non potrebbe essere altrimenti, ma la libertá come sempre impone responsabilitá. Ognuno nel proprio ruolo dobbiamo fare ogni sforzo per perseguire un obiettivo che ci unisce tutti quanti: garantire un futuro migliore ai nostri figli e cosí alla nostra nazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Roma all’evento “La scienza al centro dello Stato”. “È chiaramente un lavoro che possiamo e dobbiamo fare insieme. Da una parte il politico non puó fare a meno della competenza dello scienziato e dall’altra parte lo scienziato ha bisogno del decisore politico per permettere che gli obiettivi della sua ricerca siano messi a disposizione di tutti. Sono due ambiti distinti ma incredibilmente complementari”, ha aggiunto. “Non tutto ció che é tecnicamente possibile é eticamente lecito. C’é un film recentissimo, ‘Oppenheimer’, che lo dimostra e affronta questo argomento – ha spiegato il premier -. L’intelligenza artificiale generativa sta aprendo scenari con i quali siamo chiamati a confrontarci molto piú velocemente di quanto oggi non si stia facendo – ha aggiunto -. Siamo sempre stati abituati a un progresso che aiutava l’uomo, che peró restava al centro del processo. Oggi non é piú cosí, quello che puó essere sostituito é l’intelletto, e l’uomo rischia cosí di non trovarsi piú al centro. È un grande tema, con grandi conseguenze, pensiamo ad esempio ai deepfake. Noi senza rendercene conto stiamo barattando la nostra libertá per la comoditá, potrebbe essere tardi quando ce ne accorgeremo”. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/red 05-Apr-24 13:24

