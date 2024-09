Meloni “Stiamo facendo la storia, non sono consentiti errori”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Noi stiamo facendo la storia, e dobbiamo esserne tutti consapevoli. E questo non prevede nê pause nê soste, ma tanto meno puó consentire errori e passi falsi”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all’esecutivo di Fratelli d’Italia, nella sua relazione introduttiva. “Gli italiani lo hanno capito e, da quando siamo al Governo, ci hanno sempre premiato. Fratelli d’Italia ha confermato, in tutte le ultime tornate elettorali, di essere in ottima salute. Alle europee abbiamo segnato una ulteriore crescita rispetto alle politiche, e lo abbiamo fatto non a scapito dei nostri alleati di centrodestra. Tutto il centrodestra é cresciuto, e questo ha reso il nostro governo il piú solido e stabile d’Europa e del G7. Questo é un fatto molto importante e significativo, e ha spaventato sul serio chi non accetta che il centrodestra sia al governo e che stiamo cambiando le cose”. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xi2/col3/red 04-Set-24 14:58

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA