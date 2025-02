Meloni “Su foibe ed esodo sconfitta la congiura del silenzio”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Ricordare significa ‘riportare al cuore’, ovvero ricondurre ció che ci é piú caro al centro di noi. Noi oggi ‘riportiamo al cuore’ centinaia di migliaia di storie, e restituiamo loro la dignitá che meritano. Oggi onoriamo la memoria dei martiri delle foibe e torniamo ad abbracciare tutti i nostri connazionali che decisero di abbandonare tutto pur di non rinunciare alla propria identitá. Italiani due volte, per nascita e per scelta”. Cosí il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione del Giorno del Ricordo. “In questa giornata, riportiamo al cuore ogni singola storia di quella tragedia e rinnoviamo una promessa solenne. Continueremo a scrivere nuove pagine e a raccontare alle giovani generazioni ció che é successo ai fiumani, agli istriani e ai dalmati. Perchê la loro storia non é una storia che appartiene a una porzione di confine o a quel che resta delle comunitá degli esuli, ma é patrimonio di tutta la Nazione. È una storia che ha sconfitto la congiura del silenzio e che nessun tentativo negazionista o giustificazionista potrá mai piú nascondere o cancellare”, conclude Meloni. In precedenza sui social Meloni aveva scritto: “Nel Giorno del Ricordo rendiamo omaggio alle vittime delle foibe e a tutti coloro che subirono la tragedia dell’esodo giuliano-dalmata, una pagina dolorosa della nostra storia per troppo tempo dimenticata. Ricordare é un dovere di veritá e giustizia, per onorare chi ha sofferto e trasmettere questa memoria alle nuove generazioni. L’Italia non dimentica”. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- ads/com 10-Feb-25 11:04

