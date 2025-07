Meloni “Tra Italia e Algeria cooperazione sempre piú forte”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto soddisfatta dai risultati di questo vertice, della qualitá delle intese che abbiamo raggiunto, una parte delle quali é stata testimoniata in questa cerimonia, ma al termine di questa parte del nostro vertice intergovernativo ci recheremo insieme per la conclusione del Business Forum”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il presidente dell’Algeria Abdelmadjid Tebboune, in occasione del quinto vertice intergovernativo tra i due Paesi. “Al Business Forum sono presenti oltre 300 imprese a dimostrazione di una sempre maggiore interconnessione tra le nostre economie”, ha aggiunto Meloni. “Oggi si firmeranno circa 40 intese tra le nostre due nazioni e tra i nostri sistemi produttivi. Non é solo un risultato numerico”, ha aggiunto. “Sono accordi che ci consentono di dire che l’amicizia tra le nostre due nazioni non é mai stata cosí speciale, con un livello di soliditá mai toccata in passato. Per noi l’Algeria é un partner assolutamente strategico”, ha sottolineato il premier. L’Algeria é uno dei partner principali del Piano Mattei, “che punta a dare sistematicitá e profonditá a un modello di cooperazione che non é predatorio, ma al contrario paritario e vantaggioso per tutti – ha detto ancora Meloni -. Italia e Algeria hanno dato tante volte prova di questo rapporto, soprattutto nei momenti di difficoltá”. “L’energia é una delle materie piú salde della cooperazione tra Italia e Algeria. L’Italia vuole diventare un hub energetico nel Mediterraneo e senza la collaborazione con l’Algeria non potremmo cercare di farlo. Siamo soddisfatti della collaborazione Eni-Sonatrach, che con le intese firmate diventerá ancora piú solida. Continueremo a lavorare insieme per nuovi corridoi energetici e digitali”, ha aggiunto. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/red 23-Lug-25 16:06

