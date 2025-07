Menarini, intesa con Clinica Group per farmaci oncologici in Algeria

agenzia

FIRENZE (ITALPRESS) – Il Gruppo Menarini, azienda leader a livello internazionale nel settore dei prodotti farmaceutici e diagnostici, e Stemline Therapeutics, societá interamente controllata dal Gruppo Menarini e focalizzata sull’introduzione di trattamenti innovativi per i pazienti oncologici, hanno annunciato oggi una collaborazione strategica con Clinica Group, azienda leader in Algeria nel settore dei servizi farmaceutici, con l’obiettivo di mettere a disposizione dei pazienti algerini i farmaci oncologici innovativi del Gruppo Menarini. “Questa partnership mette in luce l’impegno delle due aziende per migliorare l’accesso a terapie in grado di cambiare la vita alle persone affette da tumori in Algeria – si legge in una nota -. La partnership metterá a frutto la consolidata esperienza di Clinica Group nel territorio e la sua approfondita conoscenza del sistema sanitario algerino, facilitando l’accesso al portafoglio oncologico del Gruppo Menarini nel Paese. Questa iniziativa rappresenta un passo in avanti importante per rispondere alle esigenze mediche ancora insoddisfatte dei pazienti oncologici in Algeria, offrendo loro opzioni terapeutiche avanzate finora non disponibili. La collaborazione si inserisce, inoltre, nel piú ampio piano nazionale di contrasto ai tumori promosso dalle autoritá algerine, volto a migliorare la gestione della malattia e gli esiti clinici”. “Siamo lieti di avviare questa collaborazione con Clinica Group, un’azienda che condivide il nostro impegno per la cura dei pazienti e che vanta una comprovata esperienza di successo in Algeria – ha dichiarato Elcin Barker Ergun, CEO del Gruppo Menarini -. La collaborazione rappresenta una concreta testimonianza del costante impegno di Menarini per ampliare l’accesso alle nostre terapie oncologiche all’avanguardia in tutto il mondo. Crediamo che, unendo le innovazioni scientifiche del Gruppo Menarini con la solida presenza di Clinica Group a livello locale, potremo davvero fare la differenza per i pazienti algerini affetti da tumori e per le loro famiglie”. “La partnership con il Gruppo Menarini rappresenta un punto di svolta per le cure oncologiche in Algeria. Siamo orgogliosi di unire le forze con un’azienda leader a livello mondiale in ambito oncologico che ci permetterá di offrire ai nostri pazienti i trattamenti di cui hanno bisogno – ha affermato Salah Sahraoui, CEO di Clinica Group -. Questa collaborazione é perfettamente in linea con la mission di Clinica Group, ossia migliorare i risultati e consolidare ulteriormente la nostra posizione di leadership nel settore sanitario algerino”. L’incidenza del cancro é in continuo aumento in tutto il mondo e l’Algeria non fa eccezione. In Algeria il cancro al seno rappresenta circa il 39% di tutti i tumori femminili, con oltre 14.000 nuovi casi ogni anno, il 60% dei quali viene diagnosticato in fase avanzata . Inoltre, l’incidenza e la prevalenza del mieloma multiplo sono raddoppiate dal 1990, con circa 770 nuovi casi diagnosticati ogni anno in Algeria, la maggior parte dei quali al terzo stadio. Lo scopo di questa partnership é contribuire a alleviare l’impatto del cancro, offrendo ai pazienti algerini un accesso tempestivo a opzioni terapeutiche innovative ed efficaci. Entrambe le aziende si impegnano a collaborare strettamente con gli operatori sanitari e le autoritá regolatorie algerine per garantire una fornitura sicura ed efficace di questi farmaci. – Foto ufficio stampa Menarini – (ITALPRESS). sat/com 24-Lug-25 09:49

