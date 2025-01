Mercedes-Benz Classe E é “Best Performer” 2024 Euro NCAP

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Classe E é un nuovo punto di riferimento in termini di sicurezza. La berlina di Mercedes-Benz é stata premiata da Euro NCAP con il titolo di “Best Performer” per la sicurezza complessiva nel 2024, diventando cosí l’auto piú sicura testata lo scorso anno. Per definire il “Best in Class”, gli esperti di Euro NCAP calcolano una media ponderata di quattro aree di sicurezza attiva e passiva: Protezione degli occupanti adulti, Protezione degli occupanti bambini, Protezione degli utenti deboli della strada e Tecnologie di assistenza alla sicurezza. La Classe E ha ottenuto punteggi eccellenti in tutte queste categorie di sicurezza. “Mercedes-Benz é sinonimo di sicurezza. Siamo i pionieri della sicurezza dei veicoli. Sono orgoglioso che il premio ‘Best Performer’ di Euro NCAP riconosca i nostri sforzi per aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada” ha dichiarato Markus Schåfer, Member of the Board of Management of Mercedes-Benz Group. Chief Technology Officer, Development & Procurement. Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) é un’organizzazione composta da ministeri dei trasporti europei, club automobilistici e associazioni assicurative. L’organizzazione conduce crash test e altre valutazioni sulla sicurezza. Il riconoscimento da parte di un’organizzazione indipendente come Euro NCAP conferma l’altissimo livello di prestazioni dei sistemi di sicurezza di Mercedes-Benz. Questi ultimi risultati evidenziano ancora una volta le competenze dell’azienda nello sviluppo di sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza. foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia (ITALPRESS). tvi/com 23-Gen-25 11:40

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA