Mercedes-Benz Classe S Model Year 2025

ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-Benz perfeziona la Classe S con importanti aggiornamenti per il model year 2025. La guida automatizzata condizionata é ora disponibile a velocitá piú elevate in Germania, nuove tonalitá di colore e materiali migliorano le opzioni di personalizzazione e il sistema di infotainment risponde in modo ancora piú intelligente agli utenti. Con questi progressi, la Classe S continua a fissare il benchmark nel suo segmento. L’attuale Classe S stabilisce nuovi parametri di riferimento per la guida automatizzata condizionata nel segmento lusso. Sulle autostrade in Germania e negli Stati Uniti, il DRIVE PILOT puó assumere i compiti di guida in determinate condizioni. In precedenza, ció era limitato a velocitá fino a 60 km/h in caso di ingorghi. Ora, DRIVE PILOT puó operare a velocitá fino a 95 km/h nel traffico normale, seguendo un veicolo che lo precede nella corsia di destra sull’Autobahn tedesca. Ció consente ai clienti di guidare in modalitá automatizzata condizionata piú frequentemente e per periodi piú lunghi, sfruttando meglio il tempo trascorso sulla strada. Quando DRIVE PILOT é attivo, il guidatore é legalmente autorizzato a impegnarsi in altre attivitá, come guardare film, leggere giornali, lavorare o semplicemente rilassarsi mentre la Classe S guida in modalitá automatizzata condizionata. La sicurezza rimane la massima prioritá di Mercedes-Benz con questa versione avanzata di Drive pilot. Il sistema é progettato con ridondanze, il che significa che le funzioni critiche come i sistemi elettrici, la sterzata e la frenata hanno funzioni di backup. Se necessario, il sistema é sempre in grado di restituire il controllo al conducente. La disponibilitá e l’uso delle funzioni di DRIVE PILOT sull’autostrada dipendono dall’equipaggiamento, dai paesi e dalle normative. Per il funzionamento del DRIVE PILOT sono richiesti i seguenti Digital Extras attivati: Intelligent Drive Online Service, Live Traffic Information e Car-to-X Communication. Per utilizzare i Digital Extras é necessario creare un Mercedes me ID e accettare i Termini d’Uso degli Digital Extras e i Termini del Servizio Mercedes me ID nella loro versione applicabile. Inoltre, il veicolo deve essere collegato all’account dell’utente. Mercedes-Benz arricchisce l’esperienza digitale nella Classe S con una serie di nuove funzionalitá tramite aggiornamenti over-the-air per il sistema di infotainment MBUX. Questi aggiornamenti perfezionano la navigazione, ampliano l’assistente vocale basato sull’IA e introducono funzioni digitali aggiuntive, offrendo un’esperienza di guida ancora piú intelligente e intuitiva. Una caratteristica importante é l’integrazione di ChatGPT nell’assistente vocale tramite Microsoft Azure OpenAI Service. Questa integrazione rende l’assistente vocale ancora piú naturale e versatile: il guidatore puó ottenere risposte precise e aggiornate su una vasta gamma di domande tramite Microsoft Bing e conversare in modo consapevole del contesto, mantenendo sempre le mani sul volante. La navigazione é stata anche migliorata con la vista satellitare di Google, che offre una prospettiva ad alta risoluzione dall’alto per un migliore orientamento, specialmente in ambienti complessi. Inoltre, l’offerta di intrattenimento si espande: il pacchetto Entertainment Package Plus é ora disponibile tramite il Mercedes-Benz Store, consentendo ai clienti di accedere ai popolari servizi di streaming come l’app Web di YouTube o il servizio di streaming video RIDEVU di Sony Pictures Entertainment direttamente nel veicolo. Nella parte posteriore della Classe S, RIDEVU trasforma il viaggio in un’esperienza cinematografica esclusiva, offrendo una selezione ricca di film e serie per un intrattenimento senza pari in movimento. Con l’espansione globale del programma MANUFAKTUR, la Classe S offre ancora piú opportunitá di esprimere individualitá. Oltre 50 nuove vernici MAnufaktur e 25 opzioni per gli interni offrono un livello di personalizzazione senza precedenti. Dalle minuziose tessiture artigianali ai combinati di pelle pregiata e agli intarsi in legno pregiato, la Classe S consente ai proprietari di personalizzare i propri veicoli in base alle proprie preferenze. Queste nuove opzioni sono giá disponibili a livello mondiale. Con la nuova Classe S Edition, Mercedes-Benz presenta un’espressione raffinata dell’eleganza sportiva dal design esclusivo. Offerto con AMG Line e Night package, questo modello é disponibile in cinque finiture di vernice accuratamente selezionate, tra cui Manufaktur night black magno e MANUFAKTUR opalite white bright. Esclusivi per la Edition ci sono le maniglie delle porte in dark shadow gloss e le modanature delle soglie delle porte nere con la scritta illuminata “Mercedes-Benz” – dettagli che si aggiungono al carattere sofisticato del veicolo. Gli interni includono pelle Nappa in tre varianti di colore, completata da un head-up display e dal sistema audio surround 3D Burmester®. A completare la dotazione di alta gamma ci sono cerchi in lega leggera AMG da 20 pollici e DIGITAL LIGHT con funzione di proiezione. Un emblema dell’edizione digitale incorporato nel Mercedes-Benz User Experience (MBUX) – per la prima volta in una Classe S – rafforza l’identitá distintiva del modello. foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia (ITALPRESS). tvi/com 04-Apr-25 16:41

