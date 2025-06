Mercedes-Benz Italia in viaggio con l’associazione “Le Soste”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il mondo dell’enogastronomia italiana non é solo sinonimo di eccellenza culinaria, ma anche espressione autentica di un patrimonio culturale che affonda le sue radici nella tradizione, nell’artigianalitá, nell’innovazione e nella passione per il saper fare. Giá da diversi anni, Mercedes-Benz Italia é impegnata nel tendere un filo diretto tra la cultura del gusto e quella del movimento, con l’obiettivo di offrire alla propria rete di partner sul territorio e ai proprio clienti esperienze uniche. Un viaggio che nel corso degli anni ha visto salire a bordo tanti amici, protagonisti e primi ambasciatori della cultura enogastronomica italiana, a partire da Davide Oldani, chef stellato e presidente dell’Associazione ‘Le Soste’, da dieci anni brand ambassador della Stella. “Forte di un linguaggio universale, capace di raccontare storie di territorio, passione e identitá, il mondo del food rappresenta un elemento centrale nelle nostre attivitá di comunicazione e, grazie alle infinite diversitá che riesce ad esprimere, ci offre una piattaforma esperienziale unica. La partnership con l’Associazione ‘Le Soste’ ci permette di aggiungere un nuovo elemento ad un viaggio che trova la sua migliore espressione anche attraverso piccole soste di grande valore. È anche una nuova occasione per sottolineare il nostro impegno nella corporate citizenship, rafforzando il nostro impegno sociale e culturale, oltre che imprenditoriale, nel territorio in cui siamo presenti” dichiara Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Fin dalla sua fondazione, oltre quarant’anni fa, Le Soste é nata con l’intento di promuovere e condividere. Una condivisione che non puó prescindere da un’autentica comunione di valori. È questa sintonia profonda che oggi ritroviamo nella relazione con Mercedes-Benz Italia, al fianco della quale siamo orgogliosi di intraprendere un nuovo viaggio alla scoperta dell’eccellenza enogastronomica italiana” dice Davide Oldani, Presidente dell’Associazione “Le Soste”. foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia (ITALPRESS). tvi/com 23-Giu-25 14:14

