Mercedes-Benz presenta i nuovi Suv EQB e GLB

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-Benz presenta le nuove EQB e GLB, i due modelli piú versatili della gamma SUV della Stella. GLB ed EQA sono caratterizzate da un concept stilistico che le rende uniche all’interno della fortunata gamma SUV della Stella, con immediati rimandi estetici a Classe G e GLK ed elementi di dettaglio che riconducono all’ammiraglia GLS. Queste due ‘sorelle’ sono, inoltre, accomunate da una spiccata funzionalitá, sottolineate dall’opportunitá di disporre fino a sette posti, offrendo un’alternativa particolarmente interessante per le famiglie nella quotidianitá di tutti i giorni, per chi utilizza l’auto nel tempo libero e negli sport outdoor, ma anche per il mondo business. EQA ed EQB rappresentano, infatti, il punto di contatto con i SUV della Stella dei segmenti superiori, avvicinandosi nelle dimensioni ed offrendo ampi volumi e una grande modularitá degli interni, favorendo cosí un’incredibile versatilitá. Entrambe si rinnovano nell’estetica, grazie ad un facelift che le rende ancora piú accattivanti e sportive, con uno stile piú orientato all’offroad nel caso della GLB e un look che strizza l’occhio all’universo tech se ci si riferisce alla EQA. Un upgrade altrettanto deciso lo ritroviamo nelle dotazioni di serie, sia dal punto di vista dell’infotainment che per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza e al comfort. L’offerta di motorizzazioni di EQA e GLB offre, invece, l’opportunitá di scegliere tra motori Diesel di ultima generazione, benzina mild hybrid e 100% elettrici, con un range complessivo di potenze che spazia da 116 a 306 cavalli. Tecnologie che si traducono in scelte ponderate da parte dei clienti, sulla base delle singole esigenze, anche in termini di costi di esercizio. foyo: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia (ITALPRESS). tvi/com 28-Mar-24 13:24

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA