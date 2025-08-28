MercedesTrophy, l’appuntamento per la finale all’Argentario Golf Club

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Dal 29 al 31 agosto l’Argentario Golf Club (GR) torna ad ospitare la finale del MercedesTrophy, il piú importante circuito amatoriale al mondo. Dopo un lungo e avvincente calendario sui principali Golf Club italiani, i vincitori delle 14 tappe del circuito, affronteranno la gara che aggiudicherá il trofeo dell’edizione 2025. Protagonista di questa edizione, la nuova Mercedes-Benz G 580 con tecnologia EQ, la prima variante completamente elettrica dell’icona off-road della Stella. La G 580 interpreta al meglio lo spirito del circuito: esclusivitá, performance e sostenibilitá. Un’icona proiettata nel futuro che conserva intatta la sua tradizione e il suo carattere distintivo. “Il mondo del golf ci permette esprimere e promuovere al meglio valori quali performance e sostenibilitá e non poteva esserci migliore ambasciatrice della nuova Classe G 100% elettrica per accompagnare i tantissimi appassionati in tutte le tappe della stagione. Il golf rappresenta da sempre un territorio strategico per le nostre attivitá e un elemento centrale del nostro modello di comunicazione e poter contare localmente su una piattaforma di forte reputazione come il MercedesTrophy costituisce un ulteriore elemento di valore” dichiara Mirco Scarchilli, Responsabile Retail Experience & Press Relations di Mercedes-Benz Italia. foto: Mercedes-Benz Italia (ITALPRESS). tvi/com 28-Ago-25 16:27

