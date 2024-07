Metsola riconfermata alla guida dell’Europarlamento

agenzia

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Roberta Metsola, con 562 voti, é stata rieletta dalla plenaria riunita a Strasburgo alla guida del Parlamento europeo con la maggioranza assoluta dei voti espressi. L’eurodeputata maltese guiderá il Parlamento europeo per i prossimi due anni e mezzo. L’altra candidata alla presidenza, Irene Montero, ha ottenuto 61 preferenze. “Grazie della vostra fiducia. Sará un Parlamento per tutti in Europa, per rispettare le promesse dei padri fondatori. Sono convinta che la nostra sia un’Europa per tutti, che tra insegnamenti dalle lezioni del passato e dagli ideali che non sono scomparsi”, ha detto Metsola prendendo la parola subito dopo la sua rielelezione. “La nostra deve essere un’Europa che ricorda, che impara dalle lotte passate e che riconosce la lotta di tanti che si sono battuti per gli ideali che a volte diamo per scontato. Per tutti coloro che hanno creduto in un futuro migliore e che hanno osato sognare. La nostra deve essere un’Europa di cui Adenauer, Mitterrand, Veil, Falcone, Borsellino sarebbero orgogliosi. La nostra Europa deve essere un’Europa che li onora”, ha aggiunto. (ITALPRESS). – Foto: Agenzia Fotogramma – ads/r 16-Lug-24 12:57

