Michelin e Mercedes-AMG innovano per percorrere un giro della terra

MILANO (ITALPRESS) – Mercedes-AMG e Michelin hanno affrontato insieme una sfida straordinaria sul tracciato del Nardó Technical Center, in Puglia: percorrere 40.075 chilometri, ovvero l’equivalente di un giro intorno alla Terra, in meno di 8 giorni a una velocitá di 300 km/h, con il Concept AMG GT XX. Questa innovazione é alimentata da tecnologie all’avanguardia che dovrebbero entrare in produzione il prossimo anno con la nuova architettura high performance AMG.EA e dalla nuova generazione di pneumatici Michelin, che si distingue per prestazioni, costanza nel tempo ed efficienza energetica. Michelin Pilot Sport 5 energy: uno sviluppo su misura per combinare prestazioni, affidabilitá ed efficienza energetica. Se il CONCEPT AMG GT XX offre una dimostrazione sorprendente delle incredibili prestazioni dell’architettura AMG.EA, la sfida sul fronte dei pneumatici é stata altrettanto ambiziosa. Come possiamo affrontare le sollecitazioni estreme di questo programma, offrendo al contempo elevate prestazioni, costanza nel tempo ed efficienza energetica? Michelin ha mobilitato l’esperienza e le competenze del suo Centro di Ricerca e Sviluppo per progettare uno pneumatico “ad alte prestazioni” completamente nuovo, il MICHELIN Pilot Sport 5 energy. Frutto di cinque anni di ricerca, questo pneumatico utilizza le tecnologie piú avanzate del Gruppo in termini di simulazione dinamica veicolo/pneumatico, abbinate a processi di produzione unici. È dotato di un’inedita architettura bi-mescola sul battistrada: Sui lati esterni, l’ultima generazione della tecnologia Energy Passive Compound riduce il consumo di energia. Al centro, la nuova mescola Adaptive Grip massimizza l’aderenza sia in condizioni di asciutto, sia di bagnato. Questo design innovativo fornisce un’eccellente efficienza energetica, riducendo il numero di ricariche e mantenendo prestazioni costanti fino all’ultimo chilometro. Le dimensioni dei pneumatici Michelin Pilot Sport 5 energy montati sul Concept AMG GT XX sono: 265/40 ZR20 107Y XL MO1 all’anteriore e 295/40 ZR 20 113Y XL MO1 al posteriore. Sviluppati appositamente per questa concept car, i pneumatici incorporano chip elettronici RFID che ne consentono il monitoraggio in tempo reale e l’ottimizzazione dell’utilizzo. Questo record si inserisce all’interno della partnership strategica tra Michelin e Mercedes-AMG, iniziata piú di 30 anni fa. Basato su una passione condivisa per le prestazioni e l’innovazione responsabile, illustra la capacitá di Michelin di sviluppare soluzioni su misura per uno dei produttori piú esigenti, accelerando al contempo l’introduzione sul mercato di nuove tecnologie, di cui potranno beneficiare gli automobilisti di tutto il mondo in futuro. “Congratulazioni a Mercedes-AMG per questo iconico record di endurance, al quale Michelin é orgogliosa di aver contribuito attivamente”, ha dichiarato Serge Lafon, Presidente della Business Line Primo Equipaggiamento di Michelin. “Questo viaggio intorno al mondo in meno di otto giorni con il CONCEPT AMG GT XX é una dimostrazione lampante di ció che l’innovazione puó fare: pneumatici in grado di offrire prestazioni ed efficienza energetica, dal primo all’ultimo chilometro. Questo successo assume un significato ancora maggiore alla vigilia del lancio commerciale della nuova gamma MICHELIN Pilot Sport 5 energy, che beneficerá direttamente delle tecnologie validate sul campo, come la nuova architettura del battistrada bi-mescola. Questa sfida illustra l’impegno di Michelin nel rendere i suoi progetti sportivi degli acceleratori di innovazione per una mobilitá sempre piú sostenibile.” Per tutta la durata del progetto e del record sull’anello del circuito di Nardó (12,6 km di lunghezza e pendenza fino al 22,5%), Michelin ha messo in campo un sistema tecnico e umano eccezionale al fianco del costruttore tedesco: Supporto tecnico e monitoraggio continuo 24 ore su 24 forniti da ingegneri Michelin specializzati. Due squadre di due montatori dedicati al montaggio e alla sostituzione dei pneumatici, attivi giorno e notte. Presenza permanente in pista di squadre di assistenza tecnica e ingegneria. Michelin, partner esclusivo per i pneumatici di questo record, dimostra ancora una volta l’eccellenza tecnologica e lo spirito di innovazione che guidano il Gruppo. foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia (ITALPRESS). tvi/com 29-Ago-25 13:43

