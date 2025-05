Milan e Bologna al Quirinale, Mattarella “Sará una grande finale”

agenzia

Il presidente della Repubblica riceve le due squadre: “In campo con passione e lealtá” ROMA (ITALPRESS) – Un sole piú che primaverile, un caldo non solo atmosferico. Il calcio sbarca al Quirinale, nello specifico Milan e Bologna, protagoniste domani sera, mercoledí, all’Olimpico di Roma nella finale di Coppa Italia. Un trofeo che con il tempo ha riacquistato prestigio e valore, anche perchê permette di accedere in Europa. Ma non é solo l’aspetto prettamento agonistico a contare, come ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’abbracciare idealmente le due delegazioni. “Domani sará certamente uno spettacolo di sport di grande livello – ha sottolineato il Capo dello Stato – Sará uno grande incontro, combattuto con passione, correttezza e lealtá, con rispetto degli avversari come caratteristica dei campioni e mi dispiace anche per questo non poterla vedere”. Mattarella sará infatti in volo verso il Portogallo ma non per questo non sará vicino a un evento in cui, ha assicurato, “emergerá il senso della comunitá del mondo del calcio. Vi é una comunitá nel calcio che attraversa le rivalitá, orientata a diffondere lo sport tra i nostri giovani”. Sinceri gli auguri a rossoneri e rossoblu per la sfida: “So che sará uno spettacolo, mi auguro che non si arrivi ai rigori perchê é un modo casuale di concludere un torneo, ma anche quello fa parte del calcio. Ricordate che siete punti di riferimento per tanti giovani nel mondo”, ha concluso il presidente della Repubblica che ha anche rivolto un pensiero ai direttori di gara: “È importante fare riferimento al rispetto per gli arbitri. Penso ai tornei giovanili, in cui i giovani sono esempi di grande correttezza. Qualche adulto che li seguono, invece, un po’ meno. Richiamare il rispetto reciproco tra squadre, per gli arbitri, é un elemento che arricchisce il gioco del calcio e lo sport italiano”. Parole che hanno toccato Maurizio Mariani, fischietto della sezione di Aprilia che domani sera arbitrerá la finale: “Signor presidente, lei una volta ci ha definiti suoi colleghi. Dato il suo ruolo, sono parole che ci danno grande orgoglio. Da parte di tutta la categoria, le esprimo tutta la nostra vicinanza. Domani sera il nostro impegno sará di incarnare i principi di lealtá e sportivitá”. “La finale di Coppa Italia ha mantenuto il suo prestigio e la sua tradizione – ha spiegato il presidente del Coni, Giovanni Malagó, presente all’incontro – Si affrontano due grandi societá con una storia importantissima, di grande tradizione. Ringrazio le squadre e i presidenti Scaroni e Saputo, due amici che rappresentano grandi proprietá che hanno investito molto nel calcio italiano. Ogni presidente ha il dovere di fare di tutto per continuare a migliorare il mondo del calcio e dello sport, per gli investimenti fatti, per la storia dl Paese. Bisogna farlo a livello strutturale, normativo, con l’esempio dei comportamenti”. Malagó ha anche ricordato: “Lo sport é un’eccellenza del nostro Paese, grazie anche al presidente Mattarella. Grazie presidente, perchê ancora una volta, la mia ultima da presidente del Coni, ha dimostrato la sua sensibilitá e la sua passione per il mondo dello sport. Questo lo sport lo sa, glielo riconosce, non ha idea di quanto venga apprezzato”. “Sono emozionato, é un onore essere ricevuti qui alla vigilia di una Coppa che affonda le proprie radici nella storia del Paese – le parole del tecnico portoghese del Milan, Sergio Conceicao – Questa é una Nazione per cui provo grande affetto e ha avuto un ruolo fondamentale nella mia vita. Tornare in Italia e guidare una squadra prestigiosa che ha fatto la storia nazionale e internazionale é un motivo di grande orgoglio, sentiamo ogni giorno il rispetto e l’ammirazione che il nome del Milan evoca. Indossare questi colori significa portare con sê una parte di storia italiana, é un onore che cerchiamo di meritare ogni giorno”. “Questa finale mancava a Bologna da 51 anni, oggi voglio portare simbolicamente l’entusiasmo e la passione con cui la cittá intera si sta preparando a questo appuntamento”, ha spiegato il mister del Bologna, Vincenzo Italiano. “Lo sport é un generatore di emozioni e memorie che sono alla base di una comunitá. Il Bologna ha grande storia, fatta di scudetti e coppe, ma i piú giovani hanno vissuto i successi solo con gli occhi dei genitori e dei nonni. Domani, 30mila ragazzi e ragazze gremiranno l’Olimpico sognando di alzare anche loro una coppa al cielo”. Al Quirinale anche le massime istituzioni del calcio. Presenti il numero 1 della Figc, Gabriele Gravina, e il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli. “Questa tradizione che si rinnova dimostra l’attenzione che c’é verso il calcio, é motivo di orgoglio e responsabilitá – ha evidenziato il presidente Simonelli – La vicinanza a questa competizione é per noi uno stimolo. La Coppa Italia é il vero campionato che include tutta l’Italia. Lo sport piú popolare é il calcio, che contribuisce in maniera significativa al Pil e all’occupazione del Paese. È fondamentale non perdere questa capacitá di unire le persone, di emozionare. Mai come oggi questi valori sono fondamentali per costruire il futuro”. Infine, rivolgendosi ai giocatori delle due squadre: “Avete saputo onorare questa edizione raggiungendo la finale con merito, domani avrete un compito in piú, essere di esempio con il vostro comportamento in campo per milioni di appassionati, in Italia e nel mondo, che guarderanno la partita”. 