Milano-Cortina, Salvini “Consegna Villaggio Olimpico a luglio 2025”

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – “Porta Romana per i milanesi fino a poco tempo fa significava degrado, spaccio, prostituzione, problemi. Con il villaggio olimpico delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 l’obiettivo é quello di non avere nessuno dei problemi che ci sono stati a Parigi. I letti saranno in legno. Ma la cosa bella é che qui non solo verranno ospitati in maniera sostenibile i 1700 atleti per le Olimpiadi ma, dopo le Olimpiadi, arriveranno 1700 studenti universitari e sará il piú grande studentato universitario d’Italia”. Lo dice il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, durante il sopralluogo al cantiere dello scalo milanese di Porta Romana. “Abbiamo visitato le stanze, ci sono cucine, palestre, negozi, lá di fianco la mensa. E il 50 per cento di quella che era una delle aree piú degradate di Milano sará verde. E poi negozi, uffici, servizi e mille appartamenti, di cui 300 di edilizia sociale: sará un mix bellissimo. Pochi credevano che saremmo arrivati in tempo. Invece il cantiere ha 3 mesi di anticipo. Verrá consegnato a luglio 2025. Evviva l’Italia del sí, evviva le Olimpiadi, evviva le piccole e grandi opere, evviva la gente con voglia di lavorare”, ha aggiunto Salvini. (ITALPRESS). Foto: Ufficio stampa Mit xp2/trl/red 20-Ago-24 15:01

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA