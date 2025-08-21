Milano, sgomberato il centro sociale Leoncavallo

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Sgomberato dopo 31 anni di occupazione il Leoncavallo di Milano. In via Watteau, dove il centro sociale si era trasferito nel 1994 dalla storica sede di via Leoncavallo, sono intervenuti agenti della Polizia di Stato e l’ufficiale giudiziario. “In uno Stato di diritto non possono esistere zone franche o aree sottratte alla legalitá. Le occupazioni abusive sono un danno per la sicurezza, per i cittadini e per le comunitá che rispettano le regole. Il Governo continuerá a far sí che la legge venga rispettata, sempre e ovunque: é la condizione essenziale per difendere i diritti di tutti”, scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Decenni di illegalitá tollerata, e piú volte sostenuta, dalla sinistra: ora finalmente si cambia. La legge é uguale per tutti: afuera!”, commenta sempre su X il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini. Per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi “lo sgombero del centro sociale Leoncavallo segna la fine di una lunga stagione di illegalitá. Per trent’anni quell’immobile é stato occupato abusivamente. E al danno si é aggiunta la beffa: lo Stato costretto persino a risarcire i danni dell’occupazione. Oggi finalmente viene ristabilita la legalitá. Il governo ha una linea chiara: tolleranza zero verso le occupazioni abusive – prosegue -. Dall’inizio del nostro mandato sono giá stati sgomberati quasi 4.000 immobili, tra alloggi di edilizia residenziale pubblica ed edifici di particolare rilievo. Lo sgombero del Leoncavallo é solo un altro passo di una strategia costante e determinata che porteremo ancora avanti”. “Ieri ero a Palazzo Marino, impegnato in incontri di lavoro. Ho delegato il vicecomandante della Polizia locale in mia rappresentanza a partecipare al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza che, come consuetudine, si tiene ogni mercoledí – afferma il sindaco di Milano Giuseppe Sala -. In quella sede non é stato fatto cenno ad alcuno sfratto esecutivo del centro sociale Leoncavallo. Per un’operazione di tale delicatezza, al di lá del Comitato, c’erano molte modalitá per avvertire l’Amministrazione milanese. Tali modalitá non sono state perseguite. Ho ricevuto stamattina dal Prefetto la notizia. L’intervento sul Leoncavallo era sí previsto, ma per il 9 settembre. In considerazione di questa timeline ufficiale, come Comune avevamo continuato, con i responsabili del Leoncavallo, un confronto che portasse alla piena legalitá tutta l’iniziativa del centro. Come sottolineato da alcuni quotidiani, si stavano valutando varie soluzioni a norma di legge, che potessero andare nel senso auspicato – prosegue il sindaco -. Sono convinto, e l’ho giá dichiarato in precedenza, che il Leoncavallo rivesta un valore storico e sociale nella nostra cittá. È la mia opinione, so che le mie parole non troveranno d’accordo tutti. A mio parere, questo centro sociale deve continuare ad emettere cultura, chiaramente in un contesto di legalitá. Da anni e anni é un luogo pacifico di impegno. Confermo la volontá di mantenere aperta l’interlocuzione con i responsabili delle attivitá del centro sociale”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/red 21-Ago-25 15:08

