Mini Countryman E in Favoured Trim, elettrica e versatile

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Con la nuova Mini Countryman E, il marchio amplia la sua gamma di modelli completamente elettrici. Le dimensioni aumentate rendono il modello crossover il compagno perfetto per tutta la famiglia. Il modello é piú lungo di 13 centimetri e piú alto di otto centimetri rispetto alla versione di seconda generazione. Di conseguenza, la Mini piú grande del momento offre piú spazio interno che mai, nonchê nuovi vani portaoggetti. Quando il sedile posteriore é abbattuto, anche gli oggetti piú ingombranti possono essere trasportati facilmente nel bagagliaio, che ha un volume fino a 1.450 litri. L’altezza da terra di 202 mm offre un ulteriore comfort sulle strade sconnesse. Per la MINI Countryman sono disponibili quattro nuovi allestimenti che offrono numerose possibilitá di personalizzazione degli esterni e degli interni. L’espressivo Favoured Trim accentua le caratteristiche di design tipiche del marchio in Vibrant Silver. A richiesta, il tetto e le calotte degli specchietti retrovisori dello stesso colore creano un contrasto espressivo con il colore della carrozzeria. Le superfici chiaramente disegnate conferiscono alla MINI Countryman E una presenza ben visibile nella profonda tonalitá scintillante del Blazing Blue. Nell’abitacolo, l’allestimento Favoured offre comodi sedili sportivi e un volante sportivo di nuova concezione con un cinturino in tessuto al posto delle sei razze. foto: ufficio stampa Bmw Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 07-Giu-24 13:04

