Modric é carico “Il Milan non puó accontentarsi, Allegri top”

agenzia

“Ho sempre avuto un affetto particolare per i colori rossoneri” MILANO (ITALPRESS) – Il giorno di Luka Modric. La nuova avventura del centrocampista croato con la maglia del Milan é pronta ad iniziare. “Mi sono riposato ma mi sono anche allenato per arrivare al meglio – ha detto l’ex Real nella conferenza stampa di presentazione -. Ho visto le partite con l’Arsenal e Liverpool notando tanti aspetti positivi. Spero possa continuare cosí la crescita della squadra e non vedo l’ora di allenarmi con i nuovi compagni”. L’addio al Real Madrid é stato parecchio emozionante, ma anche il suo primo giorno da giocatore dei rossoneri non é da meno: “C’é sempre tempo per emozionarsi. Ultimamente ho vissuto un addio emozionale con il Real, ci si puó sempre emozionare a prescindere dall’etá. Da piccolo il Milan era la mia squadra preferita in Croazia, anche perché c’era il mio idolo Boban. Ho sempre avuto un affetto particolare per i colori rossoneri”. Sugli obiettivi: “Tutti sappiamo che il Milan é una delle squadre migliori al mondo, non bisogna accontentarsi di una stagione mediocre. Il Milan merita di essere ad alti livelli. A me piace vincere e sono molto competitivo. La qualificazione in Champions é il minimo, ma dobbiamo lottare per vincere trofei”. La grinta e la voglia a Modric non mancano, anche a quarant’anni: “Porto la mia esperienza, lavoreró tanto per cercare di fare le stesse cose che ho fatto altrove. So che ci sono grandi aspettative, ma sono pronto e non vedo l’ora di iniziare. Spero di essere in grado di rispondere alle attese. In Italia ci sono tanti croati e mi é sempre piaciuto seguire la Serie A, é un campionato competitivo e sta tornando a un livello top”. L’ex Real ha poi affermato: “Non ho parlato con Boban, ma ne abbiamo discusso quando ci siamo visti in passato. Anche Zlatan Ibrahimovic mi ha parlato del progetto, cosí come Carlo Ancelotti. Tutto molto positivo”. Poi su Allegri: “E’ un vincente, uno degli allenatori piú forti al mondo”. E’ presto per Modric per pensare a quello che verrá dopo: “Il mio obiettivo é quello di disputare il Mondiale con la Croazia l’anno prossimo. Vedremo, non guardo troppo avanti, cerco di vivere il presente. Voglio iniziare questa avventura e prepararmi al meglio per farmi trovare al livello che questa societá richiede. Ci sará tempo per parlare del futuro”. La sua posizione in campo la conoscono tutti ma é “pronto a giocare anche in altre posizioni, anche se ho giocato sempre nella stessa nella mia carriera. Non esiste nessun giocatore al di sopra della squadra, io sono qui per fare ció che mi chiede il mister. Zlatan Ibrahimovic é arrivato a 40 anni e ha vinto lo scudetto, speriamo possa succedere l’anno prossimo. Io sarei felicissimo. Io leader? È una bellissima sensazione poter aiutare la squadra. Ma un unico giocatore non puó fare la differenza da solo: sono i singoli che, insieme, aiutano la squadra a vincere”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xd6/glb/red 04-Ago-25 18:02

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA