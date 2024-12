Modulo hi-tech Enea per coltivare micro-ortaggi su Luna e Marte

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Un container hi-tech per coltivare in condizioni spaziali micro-ortaggi come ravanello e cavolo verza. L’innovazione verrá presentata in occasione della 4a Giornata nazionale dello Spazio (16 dicembre) ed é stata realizzata presso il Centro Ricerche Enea Casaccia nell’ambito del progetto MICROx2 finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana. Il progetto, cui partecipano Enea, Cnr e le universitá di Roma Tor Vergata e “Federico II” di Napoli, quest’ultima nel ruolo di coordinatore, punta a realizzare sistemi biorigenerativi per la produzione di cibo fresco ad alto contenuto di fitonutrienti, per il supporto alla vita degli astronauti nelle missioni di lunga durata. La finalitá della ricerca MICROx2 é quindi quella di perfezionare, direttamente in condizione di missione, un sistema di produzione in grado di garantire all’equipaggio una dieta equilibrata dal punto di vista nutritivo e di qualitá e sicurezza alimentare, e al tempo stesso utile a contrastare gli effetti negativi dovuti alla gravitá alterata e ai raggi cosmici. Inoltre, l’innovazione consente di massimizzare l’uso di risorse limitate nello spazio e ottimizzare le rese produttive. Per l’innovativo impianto di coltivazione progettato per essere riproponibile in ambiente spaziale, Enea ha sviluppato apparati di irrigazione e di illuminazione led, controllati attraverso un sistema smart per la diagnostica non distruttiva e il monitoraggio in tempo reale dello stato di salute e della crescita delle piante e dei parametri ambientali, come umiditá, temperatura e concentrazione di CO2. “Proseguire nella ricerca sulla coltivazione di cibo fresco per lo spazio é fondamentale sia per migliorare la qualitá della vita degli astronauti, che per contribuire alla sostenibilitá delle missioni, riducendo la dipendenza dai costanti rifornimenti da Terra”, commenta Luca Nardi, ricercatore Enea del Laboratorio Agricoltura 4.0. “L’insieme delle tecnologie sviluppate – aggiunge – permetterá di massimizzare l’uso di acqua, fertilizzanti ed energia, che sono limitati nello spazio, ottimizzando al contempo le rese produttive, la qualitá e la sicurezza alimentare, per affrontare le sfide legate alla permanenza prolungata nello spazio e preparare l’umanitá a future esplorazioni oltre la bassa orbita terrestre”. (ITALPRESS). -Foto: ufficio stampa Enea- ads/com 13-Dic-24 13:41

