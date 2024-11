Moldova, Meloni “Dall’Italia forte sostegno a percorso adesione Ue”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato insieme ai leader di Francia, Germania, Polonia, Regno Unito, Romania e ai Presidenti del Consiglio Europeo e della Commissione Europea ad una riunione con la presidente della Repubblica di Moldova che si é tenuta a margine del Vertice della Comunitá Politica Europea a Budapest. Congratulandosi con la presidente Maia Sandu per la rielezione al secondo mandato, il presidente Meloni ha ribadito “il forte sostegno dell’Italia alla Moldova, al suo percorso di adesione europea e al cammino di democrazia, libertá e stato di diritto che il popolo moldavo ha intrapreso nonostante i tentativi di interferenza”, si legge in una nota di Palazzo Chigi. “L’Italia ha tradotto questo sostegno attraverso la firma di un accordo sulla sicurezza sociale, a beneficio della comunitá moldava presente nel nostro Paese, e continuerá a offrire il proprio appoggio, con un’attenzione particolare al settore energetico e al rafforzamento delle istituzioni moldave per fronteggiare le sfide legate alla sicurezza e alle minacce ibride”, conclude la nota. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/com 07-Nov-24 17:27

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA