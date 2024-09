Moles(AU) “Fondamentale informare consumatori per scelta consapevole”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “E’ fondamentale informare i consumatori e rassicurarli su quel che é accaduto con la fine del mercato tutelato, anche per combattere le fake news e il telemarketing selvaggio. Esistono strumenti istituzionali, e quindi certificati, che consentono al cittadino di avere accesso, gratuitamente, a tutti i dati e le informazioni piú utili. Contiamo anche sulle associazioni dei consumatori che possono fare molto, insieme al Mase, ad Arera e ad Acquirente unico per continuare ad informare”. Lo ha detto Giuseppe Moles, amministratore delegato di Acquirente Unico, in un’intervista all’agenzia Italpress. “Dal primo luglio – ricorda – é terminato il servizio di maggior tutela. C’é stato il passaggio automatico, gratuito, assolutamente indolore, anche per quanto riguarda la domiciliazione bancaria, al servizio di tutele graduali: l’unica cosa che cambia é che il consumatore potrebbe ricevere la bolletta dal nuovo fornitore che ha vinto l’asta, gestita da Acquirente Unico, per la sua zona, senza ovviamente subire alcuna interruzione di energia. Per coloro che prima avevano un contratto di energia con un fornitore del mercato libero non é cambiato assolutamente nulla, come pure per i cittadini “vulnerabili”, coloro i quali hanno determinati requisiti come aver compiuto 75 anni, o trovarsi in particolari difficoltá economiche, o che usano apparecchi elettromedicali, o hanno una disabilitá o vivono in un’isola non interconnessa”. Il consumatore non ha motivo di preoccuparsi anche perchê tutto il processo “é supervisionato e gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dall’Arera, con Acquirente Unico che ha portato avanti, e continuerá a farlo, una campagna di comunicazione istituzionale “per rassicurare e per informare” i cittadini con spot televisivi e radiofonici a livello nazionale e locale”. “Inoltre – sottolinea Moles – il cittadino ha a disposizione importanti strumenti: il Portale Consumi, a cui ci si puó collegare con Spid o Cie, per rendersi conto di quali sono le proprie abitudini e quindi scegliere consapevolmente, ed il Portale Offerte, per consultare tutte le offerte dei fornitori e valutare quale puó essere la tariffa per lui piú vantaggiosa. Esiste anche uno strumento utilissimo da noi gestito: il Contact Center dello Sportello per il Consumatore, grazie al quale il cittadino puó avere supporto da parte di nostri operatori qualificati ed informazioni sul funzionamento del mercato dell’energia elettrica, oltre alla possibilitá di conoscere i propri diritti”. -foto Italpress- (ITALPRESS). xi2/mgg/red 04-Set-24 17:34

