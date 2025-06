Mondiale per Club: fan sempre di piú al centro dell’evento grazie a Dazn

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Sfide di livello e una fase ad eliminazione diretta che promette spettacolo. Il Mondiale per Club FIFA 2025 é sempre di piú al centro dell’attenzione: si é chiusa la fase a gironi della prima edizione a 32 squadre, con Inter e Juventus qualificate agli ottavi di finale. Per i nerazzurri decisiva la vittoria contro il River Plate all’ultima giornata, secondo posto invece per i bianconeri battuti dal Manchester City di Pep Guardiola. E a rendere ancor piú coinvolgente e immersiva l’esperienza dei match delle italiane é stato Dazn, broadcaster a livello globale dell’esclusivo torneo che trasmette tutte le 63 partite. Tante le novitá introdotte per rendere questo torneo davvero innovativo: dalle telecamere indossate dagli arbitri Fifa con le immagini trasmesse in diretta su Dazn alle decisioni arbitrali rese ancora piú accessibili e comprensibili con i verdetti condivisi allo stadio. Non solo, Dazn continua a puntare su funzionalitá che mirano a coinvolgere maggiormente gli spettatori durante le dirette: infatti, anche sul Mondiale per Club Fifa 2025, é attiva la “Fan Zone”, la chat interattiva che consente di commentare, usare emoticon, sticker e gif, e partecipare a quiz e sondaggi, vincendo anche dei premi dedicati, con l’obiettivo di far vivere il grande calcio ai tifosi attraverso un racconto ancora piú immersivo ed emozionante e che dall’inizio della competizione internazionale ha giâ coinvolto piû di 1,5 milioni di tifosi italiani. Tante le iniziative, tra cui Club World Cup Show, lo show serale condotto da Diletta Leotta. La mattina, una sveglia speciale per i tifosi che potranno seguire tutti gli aggiornamenti grazie a Gollywood, condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo. Un’offerta completa che tiene sempre al centro l’appassionato di calcio: in occasione di Juventus-Manchester City si é tenuto un esclusivo Watch Party firmato Dazn, con intrattenimento, musica e iniziative insieme ai talent della piattaforma di intrattenimento sportivo. Collegamenti con lo studio, giochi, dj set e un’atmosfera unica che ha regalato ai tifosi un’esperienza immersiva e al centro dell’azione. – news in collaborazione con Dazn – – foto ufficio stampa Dazn – (ITALPRESS). pia/gm/red 27-Giu-25 13:27

