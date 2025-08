Morto il giurista Vladimiro Zagrebelsky

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – È morto a 85 anni Vladimiro Zagrebelsky, giurista ed ex giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo dal 2001 al 2010. Il decesso é avvenuto ieri nella sua casa di villeggiatura a Gressoney-La-Trinitê, in Valle d’Aosta. È fratello maggiore dell’ex presidente della Corte costituzionale Gustavo Zagrebelsky. Nato a Torino il 25 marzo del 1940, si laureó in Giurisprudenza nel 1963 nel capoluogo piemontese, diventando poi libero docente di Diritto penale. Entró in magistratura nel 1965 e fu componente del Consiglio Superiore della Magistratura dal 1981 al 1985 e dal 1994 al 1998. È stato anche presidente della Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalitá. foto: IPA Agency (ITALPRESS). xn3/tvi/red 06-Ago-25 13:00

