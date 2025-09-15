Moto Guzzi, in migliaia all’evento Open House 2025

agenzia

MANDELLO DEL LARIO (ITALPRESS) – Si é chiusa domenica 14 settembre l’edizione 2025 di Moto Guzzi Open House. In migliaia sono arrivati a Mandello del Lario da tutta Europa per il tradizionale appuntamento, in contemporanea col Motoraduno Internazionale. Il meteo inclemente, soprattutto nella giornata di sabato, non ha fermato i Guzzisti e i molti appassionati di belle moto italiane, venuti a celebrare il mito della casa dell’aquila. Il Museo, che accoglie la spettacolare esposizione delle Moto Guzzi protagoniste di oltre un secolo di storia, é stata una delle mete preferite e ha fatto registrare 15mila visite. Grande successo anche per i test ride gratuiti che hanno permesso a centinaia di motociclisti di testare su strada la gamma 2025 di Moto Guzzi. Ma l’edizione 2025 dell’evento Mandellese ha rappresentato un punto di svolta nella storia di Moto Guzzi, perchê é stata l’ultima prima della inaugurazione del nuovo stabilimento, annunciata per il 4 settembre 2026, giorno di apertura di una edizione straordinaria delle GMG – Giornate Mondiali Guzzi, il momento piú atteso dai Guzzisti di tutto il mondo. Sará un evento epocale, il piú grande mai organizzato nella storia di questo marchio glorioso e si annunciano decine di migliaia di Guzzisti – e di Moto Guzzi – in arrivo da tutti i continenti. Dopo oltre un secolo di storia, la sede storica di Moto Guzzi sta rinascendo in un impianto modernissimo, caratterizzato da linee di assemblaggio di assoluta avanguardia tecnologica che garantiranno livelli di qualitá sempre piú elevati, mai raggiunti ad oggi. Sará uno stabilimento completamente nuovo, che si aprirá al pubblico da postazioni panoramiche, dalle quali poter osservare il processo produttivo e veder nascere una Moto Guzzi. Il Museo Storico rinascerá, completamente ridisegnato, pensato per offrire un’esperienza immersiva in 105 anni di storia della motocicletta, in una ambientazione completamente nuova e unica, che lo renderá uno dei piú affascinanti musei industriali del mondo. E nei nuovi spazi commerciali sará possibile acquistare tutto quello che ruota intorno all’universo Moto Guzzi, dal merchandising, ai capi di abbigliamento (anche tecnico), fino alla moto dei propri sogni. Il nuovo nido dell’aquila sará un progetto che mira a rendere fruibile e accogliente la casa di Moto Guzzi, in tutti i periodi dell’anno. foto: ufficio stampa Piaggio Group (ITALPRESS). tvi/com 15-Set-25 15:46

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA