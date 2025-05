Moto Guzzi Stelvio celebra i 200 anni del Passo dello Stelvio

agenzia

BORMIO (SONDRIO) (ITALPRESS) – Era il 1825 quando venne aperto al traffico il Passo dello Stelvio: 200 anni di storia di un’opera imponente, divenuta ben presto piú di una semplice via di comunicazione. Il celebre valico che collega Valtellina e Val Venosta, 88 tornanti in totale – 48 dal versante altoatesino, 40 da quello lombardo – é oggi, piú di ogni altra cosa, una destinazione mitica per qualsiasi motociclista. Questo fine settimana Moto Guzzi, in collaborazione con Bormio Tourism (https://stelvio200.bormio.eu/), celebra questa importante ricorrenza, invitando tutti i motociclisti a “Stelvio allo Stelvio”. L’appuntamento é per sabato 31 maggio alle 9.30 in Piazza V Alpini a Bormio, dove sará allestito il Moto Guzzi Village. I primi 20 Guzzisti che si presenteranno in sella a una Moto Guzzi Stelvio potranno partecipare, insieme al Sindaco di Bormio, Silvia Cavazzi, all’inaugurazione stagionale della strada da parte di Moto Guzzi che porta fino ai 2.758 metri di quota. Dopo la lunga pausa invernale, alzata la sbarra per quella che sará la duecentesima apertura del Passo, si salirá in gruppo, fino a festeggiare l’arrivo in vetta presso il Moto Guzzi Point. A inaugurare la strada ci sará ovviamente la moto di casa, la Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo, speciale versione della modernissima adventure dell’Aquila pensata per il viaggio senza confini, e che del celebre Passo porta il prestigioso nome. Realizzata in edizione limitata e numerata di 2.758 esemplari, a evocare la quota del valico, Stelvio Duecento Tributo si distingue per la colorazione dedicata e per il completo equipaggiamento di serie. Per tutto il weekend sará possibile provare gratuitamente, attraverso i fantastici percorsi panoramici tra le curve del Passo, l’intera gamma Moto Guzzi: Stelvio, V85, V100 Mandello e la nuovissima V7 Sport. foto: ufficio stampa Piaggio Group (ITALPRESS). tvi/com 30-Mag-25 16:38

