Moto Morini, Vito Caramia nuovo Marketing&Communication Director Europa

TRIVOLZIO (PAVIA) (ITALPRESS) – Moto Morini annuncia l’ingresso di Vito Caramia come Marketing & Communication Director per l’Europa. Grazie alla sua lunga e consolidata esperienza nel settore automotive, Vito Caramia porterá nuove competenze e un forte slancio per supportare la “new era” di Moto Morini in Italia e nel resto d’Europa. Alberto Monni, General Manager di Moto Morini, ha commentato: “Siamo entusiasti di accogliere Vito Caramia. Il suo ingresso rappresenta un passo importante nella strategia di crescita di Moto Morini, volta a rafforzare il posizionamento del marchio sui mercati internazionali, con un focus particolare sull’Europa. Le sue competenze trasversali e il suo approccio innovativo saranno fondamentali per portare Moto Morini a nuovi traguardi. Crediamo fermamente che la sua leadership e la sua conoscenza del mercato e delle reti distributive potranno essere di grande supporto non solo per affermare il nostro brand come sinonimo di eccellenza e qualitá ma anche per consolidare le vendite”. Moto Morini continua a rinnovarsi, abbracciando le sfide del mercato globale e puntando su innovazione, tradizione e qualitá. “L’arrivo di Vito Caramia, che coordinerá il team di Alessia Sugaris, Marketing & Communication Manager, é un ulteriore segnale di questo impegno e rafforza la volontá dell’azienda di espandere la propria presenza in Italia ed in Europa”, si legge in una nota. – Foto ufficio stampa Moto Morini – (ITALPRESS). sat/com 04-Feb-25 11:42

