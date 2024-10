MotoGp, in Giappone Bagnaia trionfa sul suo rivale Martin

agenzia

Marquez chiude sul gradino piú basso del podio MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia, in sella alla Ducati Lenovo, vince il Gran Premio del Giappone, in scena sul circuito di Motegi. Secondo posto, invece, per Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), in rimonta dopo essere partito dall’undicesima casella. I due rivali in campionato fanno tutt’altro sport anche nella gara giapponese, monopolizzando, per l’ennesima volta, le prime due posizioni. Il vantaggio nel mondiale di Martin ora é di dieci punti. L’ultimo gradino del podio viene occupato, invece, da Marc Marquez (Ducati Gresini), al terzo posto. Enea Bastianini (Ducati Lenovo) e Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac) chiudono rispettivamente quarto e quinto. Nell’ordine, la top ten é composta da Brad Binder, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Aleix Espargaro e Jack Miller. Pedro Acosta é caduto dopo quattro giri, mentre si trovava al secondo posto. Dunque, un altro zero per il rookie spagnolo dopo l’errore anche nella Sprint di ieri. Out anche Alex Marquez, Augusto Fernandez, Mir e Vinales. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS) xl9/pc/red 06-Ott-24 07:58

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA