Motta “Derby gara speciale, Vlahovic e Conceicao out”

Il tecnico della Juve: “Vogliamo vincere per i nostri tifosi e per il club”. TORINO (ITALPRESS) – Thiago Motta, alla vigilia del derby contro il Torino, non vuole alibi, anche se gli infortunati e gli indisponibili saranno nuovamente numerosi. “Come sempre, sará una partita complicata. E’ una partita speciale per noi, per i nostri i tifosi e per il club. Non vediamo l’ora di andare in campo: vogliamo vincere”, ha detto l’allenatore della Juventus. “In questa prima parte di stagione abbiamo perso soltanto due volte. Abbiamo fatto qualche pareggio di troppo, é vero. Abbiamo avuto diversi infortuni, ma questo non deve essere un alibi. Siamo una squadra giovane e dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita”, ha precisato Motta. “Dobbiamo dare continuitá alle vittorie. Questa é una delle nostre esigenze. Lavoriamo quotidianamente anche per migliorare questo aspetto. Douglas Luiz é un centrocampista: puó giocare nelle tre posizioni di centrocampo. E’ bravo nel fare l’ultimo passaggio e sa fare gol. Puó e deve migliorare, invece, nella fase difensiva”, ha spiegato ancora il tecnico della Juve, che é stato poi molto sintentico a proposito del mercato, della fascia di capitano e delle assenze in vista del derby. “Il mercato? La nostra esigenza é la gara di domani. Vogliamo fare una grandissima prestazione. Sul capitano (con Danilo in uscita, ndr.) domani vedrete tutti chi indosserá la fascia. Il leader viene riconosciuto all’interno dello spogliatoio. Lo scelgono i compagni: l’allenatore deve solo osservare. Per domani Vlahovic e Conceicao sono out. Con loro saranno assenti anche Milik, Bremer, Cabal e Locatelli, che é squalificato”, ha concluso Motta. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pdm/red 10-Gen-25 14:12

