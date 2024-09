Motta “Genoa forte, pronti a fare la nostra partita”

agenzia

L’allenatore della Juventus ha le idee chiare in vista della sfida contro i rossoblú TORINO (ITALPRESS) – “L’obiettivo, e l’ho sempre detto, é essere competitivi in ogni partita. Il grande obiettivo di oggi é la partita di domani col Genoa, il resto conta poco. Il Genoa in casa é una squadra complicata da affrontare, dovremo mettere tutta la nostra concentrazione per vincere. Il resto arriverá con il tempo e vedremo dove saremo a fine stagione. Per essere in alto domani, dobbiamo pensare a oggi”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. “Affronteremo un Genoa forte, noi dobbiamo essere pronti a fare la nostra partita”, ha aggiunto il tecnico bianconero. “La fase offensiva non é solo un giocatore, ma tutta la squadra. Il percorso che stiamo facendo é quello giusto. Col Napoli abbiamo fatto un passo avanti importante sul possesso palla, l’abbiamo tolto a una squadra con tantissimi giocatori forti. Ora dobbiamo continuare, mettere in condizione migliore gli attaccanti per far gol”, ha detto ancora Motta. Infine sulla formazione di domani. “Abbiamo avuto una settimana completa e ho ricavato molte piú informazioni su come stanno i giocatori. Domani inizieranno quelli che stanno meglio. Ho giá scelto la formazione. Per una volta la dico. Giocheranno Perin, Rouhi, Bremer, Kalulu, Danilo, capitano, Fagioli, McKennie, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic e Nico Gonzalez”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). srp/red 27-Set-24 13:52

