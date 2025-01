Motta “In Supercoppa vogliamo mostrare la miglior Juve”

agenzia

“Sono tranquillo e convinto della forza che abbiamo” RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – “Domani é una competizione diversa, abbiamo di fronte una partita dove o continui e vai in finale o é finita la competizione. Questo dá uno stimolo in piú per fare le cose al massimo come squadra. Il Milan é una grande squadra con buoni giocatori e un allenatore che ha fatto un ottimo lavoro al Porto. Abbiamo rispetto ma anche consapevolezza che possiamo affrontare tutti, daremo il nostro meglio. Sono partite belle da giocare, facciamo questo lavoro per competere a questo livello”. Thiago Motta presenta cosí, in conferenza stampa, la semifinale della Supercoppa Italiana contro il nuovo Milan di Sergio Conceicao. “Dobbiamo avere grande voglia e ambizione e avere il controllo emotivo per fare le scelte giuste durante la partita – sottolinea – Saremo pronti per affrontare il miglior Milan ma perché stiamo bene noi, sappiamo le cose che dobbiamo fare e cosa non deve mancare contro una squadra abituata a giocare competizioni importanti. Saremo concentrati e determinati a essere la miglior versione di noi stessi. Cosa vorrebbe dire vincere il mio primo trofeo da allenatore? Io voglio vincere, per questo ho scelto questa professione, ma non é un’ossessione. Faccio tutto quello che posso e devo per migliorare la squadra e aiutare i miei giocatori a entrare in campo nel miglior modo possibile. Sono tranquillo e convinto della forza che abbiamo e domani sará una bellissima partita da affrontare”. Dribblate le domande su Tomori (“Non parlo dei giocatori altrui”), Motta sottolinea che “contro la Fiorentina abbiano fatto tante cose molto bene, c’é mancato di chiudere la partita e non siamo contenti, non siamo soddisfatti, la classifica dice che dobbiamo migliorare. Adesso peró siamo concentrati su questa competizione, corta, importante e domani abbiamo la prima avversaria. Un messaggio ai tifosi? Non faccio promesse, io credo nei fatti, nel lavoro, nell’impegno massimo. Vogliamo portare il piú in alto possibile questa maglia prestigiosa, un club che ha tantissime persone che lo seguono”. Al fianco di Motta, in conferenza stampa, anche Manuel Locatelli. “Il Milan ha un allenatore nuovo, che gli trasmetterá nuove energie, ma dobbiamo concentrarci su di noi. Non puó finire con un altro pareggio come in campionato, dobbiamo cercare di vincere, l’obiettivo é portare a casa il trofeo”. “Avranno un modo diverso di giocare, noi dovremo fare una partita di grande intensitá – prosegue – Contro la Fiorentina abbiamo avuto un grande atteggiamento e si deve ripartire da quello. Si puó e si deve fare meglio ma vogliamo vincere la Supercoppa. Giocare in difesa? Ho fatto bene lí, sono a disposizione del mister e della squadra in ogni posto – aggiunge Locatelli – La fascia di capitano? È una grande responsabilitá per me, un grande onore e un privilegio. Per me che sono juventino da sempre é difficile descriverlo a parole”. Il 2024 “é stato un anno importante, non ci deve mai mancare l’atteggiamento, la voglia di giocare e andare su ogni palla”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). glb/gm/red 02-Gen-25 13:16

