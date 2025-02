Motta “Vogliamo vincere e andare agli ottavi di Champions”

agenzia

Locatelli: “Fondamentale approcciare la sfida col PSV nel modo migliore”. TORINO (ITALPRESS) – “E’ una sfida importante. Lo sappiamo tutti. Sará una grande partita, da giocare al massimo. Dobbiamo rispettare l’avversario e giocare con grande intensitá. Dobbiamo difendere e attaccare tutti insieme per centrare il nostro obiettivo, che é vincere e andare agli ottavi di finale”. Cosí, in conferenza stampa, Thiago Motta, tecnico della Juventus, alla vigilia del match d’andata dei play-off di Champions League in casa contro il PSV. “Loro sono una squadra giovane, che mette molta pressione agli avversari. Dobbiamo esser pronti ad affrontare ogni situazione. Sappiamo cosa fare per vincere: siamo molto concentrati. Troppi impegni ravvicinati? Non dobbiamo cercare scuse. Siamo una squadra giovane anche noi e dobbiamo farci trovare sempre pronti per partite importanti come quella contro il PSV. Abbiamo sofferto contro loro nell’ultima sfida, domani serviranno ritmo e dinamismo”, ha aggiunto Motta. “E’ aumentata la resilienza del gruppo. Nell’ultimo match abbiamo vinto pur non giocando al meglio e questo é un segnale positivo. Sono molto contento di Koopmeiners. Si allena sempre al massimo, ha giocato in diversi ruoli e sta crescendo, assieme a tutto il gruppo”, ha spiegato poi il tecnico bianconero. Sempre sui singoli, quindi, occhi di riguardo per Kolo Muani, Vlahovic e Cambiaso: “Randal é stato molto bravo nelle prime uscite ma sono stati altrettanto bravi i suoi compagni nel metterlo nelle condizioni migliori. Dusan fino a oggi ha fatto tantissimo per il club. Se domani sará del match fará bene, altrimenti nel prossimo futuro di certo ci dará una grossa mano. Andrea per domani sera sará ancora assente”. Sulla stessa lunghezza d’onda il capitano bianconero, Manuel Locatelli: “Domani sará una partita importantissima. Sará fondamentale approcciarla nel modo migliore. E’ una squadra giovane la loro ma gioca molto bene”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pdm/red 10-Feb-25 14:19

