Musetti batte Tiafoe e vola in semifinale al Roland Garros

agenzia

Il tennista carrarino, numero 7 del ranking mondiale, si é imposto in 4 set sullo statunitense PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti vola in semifinale al Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il 23enne tennista carrarino, numero 7 del mondo e 8 del tabellone, batte in quattro set lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 15, e conquista la seconda semifinale Slam della carriera. 6-2 4-6 7-5 6-2, in due ore e 47 minuti di gioco, il punteggio in favore di Musetti, che in semifinale attende in vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (2) e lo statunitense Tommy Paul (12). “Oggi era difficile giocare bene a causa del vento – ammette Musetti a fine gara – Non riuscivo a fare le scelte giuste nei primi set. Nel terzo c’é stata lotta, ma ho trovato le energie extra per riuscire a vincere la partita. Sto crescendo in campo e fuori, diventare padre mi ha reso piú responsabile e credo di approcciare le partite e la routine quotidiana in modo diverso”, conclude l’azzurro. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xn9/mc/gm/red 03-Giu-25 18:43

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA