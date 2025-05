Musetti sconfitto da Draper in semifinale al Masters 1000 di Madrid

agenzia

Il carrarino, che da lunedí entrerá nei top 10, si é arreso al britannico in due set MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti si ferma in semifinale nel “Mutua Madrid Open”, il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola, con un montepremi totale pari a 8.055.385 euro. Il 23enne tennista carrarino, testa di serie numero 10 e 11esimo del ranking mondiale, si é arreso con il punteggio di 6-3 7-6(4) al britannico Jack Draper, quinta forza del tabellone e numero 6 Atp, dopo un’ora e 58 minuti di gioco. Per l’azzurro, quest’anno finalista a Montecarlo, la soddisfazione di raggiungere da lunedí Jannik Sinner nella top 10 della classifica Atp. Per il titolo Draper se la vedrá domenica con il norvegese Casper Ruud, numero 15 del mondo e 14esima forza del torneo, che nella prima semifinale ha sconfitto l’argentino Francisco Cerundolo, 21 del ranking Atp e 20esimo favorito del seeding, con lo score di 6-4 7-5. Ruud da lunedí tornerá tra i primi dieci Atp. Domani, nel frattempo, la finale femminile tra la bielorussa Aryna Sabalenka (1) e la statunitense Coco Gauff (4). – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mc/red 02-Mag-25 22:15

