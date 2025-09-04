Napoli, marito la ferisce con un coltello ma lei reagisce e lo uccide

agenzia

NAPOLI (ITALPRESS) – Omicidio al culmine di una violenta lite coniugale a Napoli dove una donna di 31 anni avrebbe reagito a una coltellata del marito 59enne afferrando a sua volta un’arma con cui avrebbe trafitto e ucciso l’uomo. Il fatto é accaduto nella notte, poco dopo le 2,30, nel centro storico del capoluogo partenopeo, in un’abitazione in via Sant’Arcangelo a Baiano nel quartiere Forcella. Sul posto gli agenti delle volanti dell’Upgsp e del Commissariato Decumani che sarebbero stati allertati proprio dalla donna la quale ha chiamato la polizia subito dopo l’omicidio. La 31enne é stata trasportata dai sanitari del 118 in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini ma non é in pericolo di vita. La sua posizione é ora al vaglio dell’autoritá giudiziaria e sará interrogata dagli investigatori della squadra mobile coadiuvati da un magistrato della sezione fasce deboli della Procura di Napoli. – Foto: ufficio stampa Polizia di Stato – (ITALPRESS). xc9/pc/red 04-Set-25 10:11

