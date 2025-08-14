Napoli vince il test con l’Olympiacos ma preoccupa Lukaku

agenzia

A segno Politano e Lucca, si fa male il belga CASTEL DI SANGRO (ITALPRESS) – Finisce con una bella e una brutta notizia il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. La bella é che gli azzurri hanno battuto l’Olympiacos mostrando una crescita importante. La brutta é che Romelu Lukaku si é infortunato al 33′ del primo tempo. Per lui un risentimento al quadricipite della coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate ma l’impressione é che salterá sicuramente il Sassuolo. Poi si dovrá capire se ce la fará con il Cagliari. A firmare il successo Politano con un tiro dei suoi dopo 16 minuti e Lucca, entrato al posto di Big Rom, all’8′ della ripresa. A tempo scaduto una incomprensione tra Rrahmani e Milinkovic-Savic ha permesso a Chiquinho di accorciare le distanze. Al fischio dell’arbitro Dionisi Antonio Conte sceglie le quattro stelle di centrocampo per sfidare i greci. Difficile fare a meno di Zambo Anguissa, uomo simbolo del reparto nevralgico. Ed ecco che il camerunense viene confermato al fianco di Lobotka: un solo errore in tutta la gara che ha permesso agli avversari di calciare in porta. De Bruyne é stato schierato dietro Lukaku con McTominay largo a sinistra e Politano a destra. Il campione belga ex City ha dettato i tempi spaziando ovunque e andando a pressare continuamente senza mai arrendersi. Conte non l’ha sostituito. In porta la novitá é la titolaritá di Milinkovic Savic, anche in virtú del fatto che mercoledí contro il Giugliano aveva giocato Meret. Davanti al serbo Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. Peccato, come detto, per l’imprevisto di Lukaku. A grandi linee, peró, sará questa la formazione base pensata da Conte. Il risultato non é mai stato messo in discussione. Nella ripresa é entrato Strefezza che ha provato a creare problemi ma é stato limitato. La gara é stata troppo maschia all’inizio e Conte si é arrabbiato molto quando El Kaabi é franato su Rrahmani rischiando di fargli del male. Alla fine é rientrato tutto. Ora appuntamento al 23 agosto alle 18 in casa del Sassuolo. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). sc/glb/xr5/red 14-Ago-25 20:51

