Naufragio nel palermitano, trovati i corpi di due dei sei dispersi

agenzia

I corpi di due dei sei dispersi del naufragio del superyacht Bayesian affondato al largo di Porticello, nel Palermitano, sono stati trovati dagli speleosub dei Vigili del fuoco. Le vittime, il cui bilancio sale a tre dopo il ritrovamento di Ricardo Thomas lunedí, non sono ancora state identificate. I due corpi sono stati avvistati in una delle cabine riservate ai passeggeri, nelle quali i sommozzatori sono riusciti ad addentrarsi solo nelle ultime ore, ma non sono ancora stati recuperati in quanto l’ingresso delle camere é bloccato da alcuni arredi. – foto ufficio stampa Vigili del fuoco – (ITALPRESS). xd8/vbo/red 21-Ago-24 15:52

