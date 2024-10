Nel 2025 arrivano la Scrambler Icon Dark e la nuova Full Throttle

agenzia

BORGO PANIGALE (BOLOGNA) (ITALPRESS) – Con un nuovo appuntamento della Ducati World Premiére 2025, Ducati ha svelato al pubblico due nuovi modelli per la famiglia Scrambler. L’Icon Dark, il modello piú essenziale della gamma, pensato per chi ama l’essenza piú pura dello Scrambler e per chi cerca una moto dalle linee pulite e con tanto carattere. La Full Throttle si rinnova invece nella colorazione, con una livrea che ne accentua il fascino post-heritage ispirandosi alle colorazioni dei veicoli da competizione degli anni 70. L’Icon Dark é il modello che esprime l’essenza piú pura di Scrambler. Una moto che elimina il superfluo attraverso il look nero opaco, unendo l’eleganza minimal della seconda generazione con l’anima divertente, scanzonata e libera della Land of Joy, di cui rappresenta la porta d’ingresso. Il suo design essenziale e puro esalta il fascino senza tempo delle livree Dark delle moto di Borgo Panigale. Una moto che stimola ancora di piú ad esprimere la propria personalitá, pronta ad interpretare i gusti e le esigenze di ciascun appassionato, utilizzando la livrea come una tela per giocare con le possibilitá di personalizzazione che da sempre sono parte integrante del mondo Scrambler. L’iconico serbatoio a goccia, l’elemento distintivo di Scrambler, nella nuova colorazione total black, crea un gioco di sfumature fra i diversi materiali, ripreso da altri dettagli come il parafango anteriore e i convogliatori. I fianchetti essenziali e il codino sportivo rendono ancora piú dinamica e slanciata la linea della Dark. Lo Scrambler Full Throttle é la proposta piú sportiva della gamma e si ispira alle competizioni Flat Track statunitense sugli ovali di terra. Le tabelle portanumero laterali riprendono la grafica con il numero 62 – il 1962 é stato l’anno del debutto del primo Ducati Scrambler – in perfetto stile Tracker e, assieme al paracoppa, definiscono un’estetica decisamente piú grintosa per chi non vuole passare inosservato. Il carattere sportivo del Full Throttle 2025 é sottolineato dal rivestimento della sella e dalla livrea heritage in nero e bronzo, colore ripreso anche dai cerchi in alluminio, ispirata alle moto e auto da competizione anni 70 e della finitura nera dei paracalore dello scarico e delle cover laterali anteriori. Il manubrio ribassato a sezione variabile, il parafango anteriore corto e il codino sportivo, privo del parafango posteriore, esaltano l’anima Tracker della Full Throttle, impreziosita dal silenziatore Termignoni omologato, dalle frecce a LED Ducati Performance e dal Ducati Quick Shift up/down di serie. foto: ufficio stampa Ducati (ITALPRESS). tvi/com 08-Ott-24 15:57

