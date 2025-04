Nel Canavese torna il Mercato della Terra e della Biodiversitá

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Mercato della Terra e della Biodiversitá. L’appuntamento é il 10, 11 e 12 maggio nel centro storico di San Giorgio Canavese che si animerá dei colori, dei sapori e dei saperi dei Presidi Slow Food, Prodotti del Paniere della Provincia di Torino e altre eccellenze regionali e straniere. La manifestazione é uno degli appuntamenti del Festival della Reciprocitá, progetto finalizzato a svelare le ricchezze culturali del territorio stimolando il turismo e l’economia locale. Il tema guida dell’edizione 2025, la nona, “Bellezza – Coltiva il paesaggio”, invita a riscoprire il ruolo primario dell’agricoltura nel plasmare paesaggi di incomparabile bellezza e nel tutelare la diversitá del mondo vegetale e animale. Anche quest’anno sono attesi un centinaio i produttori, nazionali e internazionali, che esporranno i loro prodotti e che accompagneranno il pubblico alla scoperta di storie e curiositá uniche. Come quella della Piattella Canavesana, il fagiolo bianco presidio Slow Food, tipico delle sponde lungo il torrente Orco nel Canavese, usato tradizionalmente non solo per calde pietanze, ma anche come moneta di scambio. Il mercato sará un’occasione festosa e coinvolgente, dove il piacere di balli e spettacoli si unirá a quello della scoperta grazie ai laboratori e alle attivitá ludico-didattiche pensate per i piú giovani. Nella giornata di domenica ci sará la possibilitá di gustare un pic-nic nel parco delle residenze storiche dell’antico centro storico e si potrá provare l’eleganza e la raffinatezza dei Caffé Storici Piemontesi. Durante la manifestazione, oltre alla possibilitá di acquistare direttamente dai produttori, si potranno anche assaggiare pietanze realizzate con i prodotti esposti sia nei ristoranti locali che nella nuovissima offerta street food. La giornata di lunedí 12 maggio sará interamente dedicata ai giovani, con il Festival della Biodiversitá dei ragazzi. Durante l’evento saranno organizzati convegni, dibattiti e momenti di approfondimento, in cui i ragazzi delle scuole del territorio potranno conoscere i produttori ed esperti sul tema del paesaggio in una giornata di crescita e riflessione sul valore della bellezza e del rispetto dell’ambiente. -foto Mercato della Terra e della Biodiversitá – (ITALPRESS). mgg/com 28-Apr-25 11:59

