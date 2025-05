Nel GP di Emilia Romagna vince Verstappen, 4° Hamilton

agenzia

Sesta piazza per Leclerc, sul podio le McLaren: 2° Norris, 3° Piastri. IMOLA (ITALPRESS) – Uno strepitoso Max Verstappen torna alla vittoria dominando il Gran Premio di Emilia Romagna 2025 sin dal primo giro, nel quale ha superato la McLaren di Oscar Piastri con un grande sorpasso. L’australiano, a Imola, deve “accontentarsi” del terzo gradino del podio, alle spalle del compagno di squadra Lando Norris, secondo al traguardo. Ottimo quarto posto per la Ferrari di Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta dalla dodicesima posizione. Bene anche l’altra Rossa di Charles Leclerc, sesto, alle spalle della Williams di Alexander Albon. Completano la top ten George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Williams), Isack Hadjar (Racing Bulls) e Yuki Tsunoda (Red Bull). Antonelli, beniamino del pubblico locale, é uscito di scena al 46° giro, a causa di un probabile problema tecnico, che ha anche causato l’ingresso in pista della safety car. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xq6/pdm/red 18-Mag-25 17:30

