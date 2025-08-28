Nella notte altro raid russo su Kiev: il bilancio sale a 18 morti, tra cui 4 bambini

Ucraina

Danneggiato anche l'ufficio della delegazione UE. Ferita una guardia del British Council. Zelensky: "La Russia sceglie la balistica invece del tavolo dei negoziati"

La Russia ha lanciato un attacco aereo su larga scala sulle città ucraine nella tarda serata del 27 agosto, attaccando Kiev con missili e prendendo di mira regioni lontane dalle linee del fronte. Secondo quanto riferito dalle autoritá ucraine, sono almeno 18 le vittime, tra le quali 4 bambini. Le persone ferite sono decine, mentre, spiegano le autorità locali ai media ucraini, «altre 10 persone risultano disperse». Kyiv Independent riporta 45 feriti, e tra loro ci sono diversi bambini. Danneggiato anche l’ufficio della delegazione dell’Unione europea (nella foto), Von der Leyen: «Il nostro personale è al sicuro». Convocato l’inviato di Mosca in UE. Un ferito nella sede del British Council.

Poche ore fa un primo bilancio parlava di 8 vittime: “In questo momento a Kiev, i soccorritori stanno rimuovendo le macerie di un normale edificio residenziale dopo un attacco russo – scrive il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, su X -. Un altro massiccio attacco contro le nostre cittá e comunitá. Ancora uccisioni. Tragicamente, almeno 8 persone sono giá state confermate morte. Una di loro é un bambino. Le mie condoglianze a tutte le loro famiglie e ai loro cari”. “Questi missili e droni d’attacco russi oggi sono una chiara risposta a tutti coloro che, per settimane e mesi, hanno chiesto un cessate il fuoco e una vera diplomazia. La Russia sceglie la balistica invece del tavolo dei negoziati. Sceglie di continuare a uccidere invece di porre fine alla guerra. E questo significa che la Russia non teme ancora le conseguenze. La Russia continua ad approfittare del fatto che almeno una parte del mondo chiude un occhio sui bambini assassinati e cerca scuse per Putin”. “Ed é decisamente giunto il momento di nuove, dure sanzioni contro la Russia per tutto ció che sta facendo. Tutte le scadenze sono giá state violate, decine di opportunitá diplomatiche sono state rovinate. La Russia deve sentirsi responsabile di ogni attacco, di ogni giorno di questa guerra”, conclude.