Nell’ultimo mese Sinner si prende la scena su radio e tv

ROMA (ITALPRESS) – È Jannik Sinner il personaggio piú citato sulle radio e tv nazionali nell’ultimo mese: in base al monitoraggio svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato, il trionfatore di Wimbledon ha ottenuto infatti 4.816 menzioni, circa una ogni 9 minuti. Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative ai personaggi piú nominati dalle principali emittenti televisive e radiofoniche, nel periodo compreso fra lunedí 23 giugno e mercoledí 23 luglio. Alle spalle del campione altoatesino Papa Leone XIV (3.045) che, pochi giorni dopo avere ricevuto a Castel Gandolfo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha chiesto l’immediato cessate il fuoco a Gaza in seguito all’attacco israeliano alla chiesa della Sacra Famiglia. Seguono tre nomi legati al delitto di Garlasco. Analizzando il periodo compreso fra giovedí 17 e mercoledí 23 luglio, invece, l’indagine di Mediamonitor.it vede fra i personaggi piú citati tre protagonisti dell’inchiesta sull’urbanistica milanese. Chiudono la classifica il giudice Paolo Borsellino (464), ricordato 33 anni dopo la strage di via D’Amelio avvenuta il 19 luglio 1992, e Andrea Cavallari, evaso dal carcere di Bologna e catturato in Spagna dopo avere fatto perdere le sue tracce per due settimane (367). – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/com 27-Lug-25 08:30

