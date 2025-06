Netanyahu “Eliminati vertici dei Pasdaran”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha confermato in una intervista a Fox News che Israele ha eliminato, in un attacco a Teheran, il capo dell’intelligence dei Guardiani della rivoluzione iraniana e il suo vice. Aggiornato a quattordici, inoltre, il numero degli scienziati nucleari iraniani vittime degli attacchi israeliani da venerdí. Alcuni di loro sono stati uccisi con autobombe. Cinque ne sono esplose a Teheran in risposta ai raid e almeno 50 missili balistici sono stati lanciati verso Israele. – foto Ipa agency – (ITALPRESS). vbo/r 15-Giu-25 20:15

