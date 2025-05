Netanyahu “Esercito entrerá a Gaza con tutte le sue forze”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato che l’esercito entrerá nella Striscia di Gaza “con tutte le sue forze” nei prossimi giorni e che la guerra non si fermerá. Durante un incontro con i riservisti, Netanyahu ha affermato: “Nei prossimi giorni entreremo con tutte le nostre forze per completare l’operazione e sconfiggere Hamas. Non ci sará nessuna situazione in cui fermeremo la guerra”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). xr2/sat/red 13-Mag-25 16:54

