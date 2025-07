Netanyahu “Spero in un accordo per Gaza a giorni”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha espresso ottimismo sulla conclusione dell’accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza nei prossimi giorni. In un’intervista all’emittente americana Newsmax, rilasciata prima di fare ritorno in Israele, Netanyahu ha dichiarato di “sperare che si possa concludere l’accordo sugli ostaggi entro pochi giorni”. “Ci sará probabilmente un cessate il fuoco di 60 giorni. Faremo uscire metá degli ostaggi e useremo quel periodo per porre fine a tutto questo. Questo puó accadere domani o oggi, se Hamas depone le armi”, ha proseguito il capo dell’esecutivo israeliano. Netanyahu ha fatto riferimento anche all’espansione degli Accordi di Abramo per l’avvio delle relazioni diplomatiche. “Presto raggiungeremo la pace con i nostri vicini arabi”, ha detto. Prima del decollo da Washington, il suo ufficio stampa ha fatto sapere che “tutti gli obiettivi che Netanyahu si era prefissato di raggiungere durante la visita sono stati raggiunti”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). xr2/sat/red 11-Lug-25 08:59

