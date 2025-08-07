Sfoglia il giornale

Netanyahu "Stop a operazione a Gaza se Hamas accetta condizioni"

Di Redazione |

ROMA (ITALPRESS) – “L’operazione israeliana nella Striscia di Gaza non é irreversibile. Siamo pronti a valutare l’interruzione se Hamas accetta le condizioni di Israele”. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, durante la riunione del gabinetto di sicurezza, secondo indiscrezioni riportate da Channel 12. – foto Ipa agency – (ITALPRESS). xr2/vbo/red 07-Ago-25 21:20

