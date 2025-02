Nissan amplierá l’uso di acciaio verde in Giappone

agenzia

YOKOHAMA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Nissan Motor amplierá l’uso di acciaio a basse emissioni di CO2 prodotto in Giappone, tanto che nell’anno fiscale 2025 la quantitá di questo metallo utilizzata negli impianti Nissan sará pari a cinque volte rispetto a quella utilizzata nel 2023. Nissan mira a ridurre le emissioni di CO2 del 30% nell’intero ciclo di vita dei prodotti entro il 2030 e a raggiungere la totale neutralitá dal carbonio entro il 2050. Per realizzare questi obiettivi, l’azienda ha intensificato gli sforzi per la decarbonizzazione, a partire dall’approvvigionamento delle materie prime. Le parti in acciaio rappresentano circa il 60% del peso del veicolo, pertanto, l’uso di acciaio a basse emissioni di CO2 contribuisce in modo significativo a rendere piú sostenibile l’intero ciclo di vita del veicolo. L’acciaio verde permette di abbattere una parte consistente delle emissioni di CO2 direttamente negli altiforni, utilizzando materie prime (ferro) a basso contenuto di carbonio e passando da altoforno a carbone ad altoforno elettrico. Oltre all’acciaio verde Kobenable di Kobe Steel, utilizzato a partire dal 2023 per veicoli destinati al mercato giapponese, Nissan adotterá l’acciaio NSCarbolex Neutral di Nippon Steel Corporation, l’acciaio JGreeX di JFE Steel Corporation e la riduzione delle emissioni di carbonio relative all’acciaio di POSCO. Durante la produzione di questi acciai, la riduzione di CO2 si realizza con il metodo del bilancio di massa. Nissan pone la sostenibilitá al centro delle proprie attivitá e si impegna ad accelerare i propri sforzi per contribuire a realizzare un mondo piú pulito, piú sicuro e piú inclusivo. foto: ufficio stampa Nissan Italia (ITALPRESS). tvi/com 07-Feb-25 17:31

