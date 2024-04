Nissan lancia il piano aziendale “The Arc”

agenzia

YOKOHAMA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Nissan lancia “The Arc”, il nuovo piano aziendale per creare valore e rafforzare la competitivitá. Il piano é incentrato su un’ampia offensiva di prodotti, su una maggiore elettrificazione, su nuovi approcci alla progettazione e alla produzione, sull’adozione di nuove tecnologie e sull’uso di partnership strategiche per aumentare le vendite globali e migliorare la redditivitá. Il piano rappresenta un “ponte” di raccordo tra il piano di trasformazione aziendale Nissan NEXT, che va dall’anno fiscale 2020 all’anno fiscale 2023, e Nissan Ambition 2030, la visione a lungo termine dell’azienda. Il nuovo piano é suddiviso in azioni a medio termine per gli anni fiscali dal 2024 al 2026 e azioni a medio-lungo termine da realizzare entro il 2030. “Il piano “The Arc” mostra il nostro percorso verso il futuro e la capacitá di Nissan di affrontare le mutevoli condizioni di mercato. Il piano ci consentirá una migliore e piú veloce creazione di valore e competitivitá, attraverso azioni decisive per garantire crescita e redditivitá sostenibili” dichiara Makoto Uchida, President and Chief Executive Officer Nissan. Nell’ambito del piano, suddiviso in due parti, Nissan intraprenderá azioni per garantire la crescita dei volumi attraverso una strategia differenziata per regioni e si preparerá a una rapida transizione verso i veicoli elettrici, sostenuta da un portafoglio equilibrato di prodotti elettrificati/ICE, dalla crescita dei volumi nei principali mercati e dalla disciplina finanziaria. Grazie a queste iniziative, Nissan mira a incrementare le vendite annuali di 1 milione di unitá e ad aumentare il profitto operativo oltre il 6%, entrambi entro la fine dell’anno fiscale 2026. Questo aprirá la strada alla seconda parte del piano, volta a consentire la transizione verso i veicoli elettrici e a realizzare una crescita redditizia a lungo termine, sostenuta da partnership strategiche, da una maggiore competitivitá dei veicoli elettrici, da innovazioni tecnologiche e da nuovi flussi di reddito. Entro l’anno fiscale 2030, Nissan prevede un potenziale di ricavi pari a 2,5 trilioni di yen grazie a nuove opportunitá commerciali. Nissan prevede di lanciare 30 nuovi modelli nei prossimi tre anni, di cui 16 elettrificati e 14 con tecnologia ICE, per soddisfare le diverse esigenze dei clienti nei vari mercati. Nissan prevede di lanciare un totale di 34 modelli elettrificati tra l’anno fiscale 2024 e il 2030 per coprire tutti i segmenti, con un mix di elettrificato a livello globale pari al 40% entro l’anno fiscale 2026 e del 60% entro la fine del decennio. Garantire la crescita attraverso una strategia differenziata per regione. L’offensiva di prodotto sará supportata da nuovi approcci di sviluppo e produzione volti a rendere i veicoli elettrici piú accessibili e ad aumentare la redditivitá. Sviluppando famiglie di veicoli elettrici, integrando i gruppi propulsori, utilizzando la produzione modulare di nuova generazione, adottando strategie di approvvigionamento di gruppo e innovazioni in materia di batterie, Nissan mira a ridurre il costo dei veicoli elettrici di nuova generazione del 30% (rispetto all’attuale Nissan Ariya) e a raggiungere la paritá di costo tra i veicoli elettrici e i modelli ICE entro l’anno fiscale 2030. Lo sviluppo di famiglie di veicoli elettrici prevede la realizzazione di un veicolo principale, tutti i veicoli derivati da questo avranno costi di sviluppo ridotti del 50%, tempi di sviluppo ridotti di 4 mesi e la variazione dei componenti ridotta del 70%. La produzione modulare permetterá una linea di produzione piú corta e tempi ridotti del 20%. Il piano “The Arc” prevede che un numero maggiore di stabilimenti in Giappone e all’estero adotterá il concetto di Nissan Intelligent Factory, con gli stabilimenti di Oppama e Nissan Motor Kyushu in Giappone, lo stabilimento di Sunderland nel Regno Unito e gli stabilimenti di Canton e Smyrna negli Stati Uniti che inizieranno ad adottarlo dall’anno fiscale 2026 al 2030. Nel frattempo, l’approccio alla produzione EV36Zero sará esteso da Sunderland nel Regno Unito agli stabilimenti di Canton, Decherd e Smyrna negli Stati Uniti e a Tochigi e Kyushu in Giappone dall’anno fiscale 2025 al 2028. Il piano include l’evoluzione delle tecnologie di intelligenza dei veicoli, come il sistema di assistenza alla guida ProPILOT di nuova generazione, che realizza la tecnologia di guida autonoma “door to door”, dalle autostrade, alle strade urbane, ai locali privati e ai parcheggi. Nissan offrirá batterie NCM agli ioni di litio, batterie LFP e batterie allo stato solido per fornire veicoli elettrici diversificati, in grado di soddisfare le diverse esigenze dei clienti nei vari mercati. Nissan migliorerá in modo significativo le batterie NCM agli ioni di litio, riducendo del 50% il tempo di ricarica rapida e aumentando del 50% la densitá energetica rispetto al Nissan Ariya. Verranno lanciate batterie LFP, sviluppate e prodotte in Giappone, che ridurranno il costo del 30% rispetto a Nissan Sakura EV. Nell’anno fiscale 2028 saranno lanciati nuovi veicoli elettrici con batterie NCM agli ioni di litio, LFP e allo stato solido. Nissan utilizzerá partnership strategiche per rafforzare la competitivitá e offrire un portafoglio globale di prodotti e tecnologie. Nissan continuerá a far leva sull’alleanza con Renault e Mitsubishi Motors in Europa, LATAM, ASEAN e India. In Cina, Nissan utilizzerá appieno le sue risorse locali per soddisfare le esigenze della Cina e non solo, ed esplorerá nuove partnership in Giappone e negli Stati Uniti. Le batterie saranno sviluppate e acquistate con i partner per raggiungere 135 gigawattora di capacitá globale. Alla base del piano “The Arc” c’é una ferrea disciplina finanziaria, che consente di mantenere stabile il rapporto tra investimenti CAPEX e R&S e ricavi netti tra il 7% e l’8%, esclusi gli investimenti nella capacitá delle batterie, questi pari a otre 400 miliardi di yen. Gli investimenti nell’elettrificazione aumenteranno progressivamente, fino a raggiungere oltre il 70% del totale entro l’anno fiscale 2026. La gestione di questi investimenti é finalizzata a garantire benefici a tutti gli stakeholder con Nissan che mantiene un free cash flow positivo prima delle fusioni e acquisizioni, anche dopo gli investimenti nell’elettrificazione. Questo per garantire un rendimento totale per gli azionisti superiore al 30%. Nissan mira a mantenere la liquiditá netta a un livello di 1.000 miliardi di yen per tutto il periodo del piano Arc. “Con questo piano globale rafforzeremo la competitivitá di Nissan e raggiungeremo una redditivitá sostenibile. Nissan ha le carte in regola per eseguire correttamente questo piano, che ci fornirá le solide basi necessarie per raggiungere la nostra visione Nissan Ambition 2030” ha aggiunto Makoto Uchida. foto: ufficio stampa Nissan Italia (ITALPRESS) tvi/com 25-Mar-24 13:05

